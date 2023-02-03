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Dursun Özbek savunmayı yaptı: TFF'den indirimi kaptı

TFF'den flaş Dursun Özbek kararı... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Tahkim Kurulu'ndan iyi haber geldi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:21
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te TFF indirimi

Dursun Özbek savunmayı yaptı: TFF'den indirimi kaptı
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Kurul, Dursun Özbek'e verilen 50 gün hak mahrumiyeti cezasını 35 güne düşürdü.
Özbek bugün TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek savunmasını yapmıştı.
İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması:
Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/590- K.2022-2023/749 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 03.02.2023 Cuma günü saat 14:15'te icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.'nin, başkanı Dursun Aydın Özbek, vekilleri Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Can Natan, Av. Selçuk Uysal'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Dursun Aydın Özbek'in kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 50 gün hak mahrumiyeti ve 120.000,00 TL para cezasının; dosya kapsamına cezaların belirlenmesindeki alt ve üst sınıra göre eylem ile ceza arasındaki hak ve nısfet orantısı dikkate alınarak takdiren35 gün hak mahrumiyeti ve 84.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,
- Galatasaray A.Ş.'nin kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının dosya kapsamına cezaların belirlenmesindeki alt ve üst sınıra göre eylem ile ceza arasındaki hak ve nısfet orantısı dikkate alınarak takdiren 135.000,00 TL biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile, karar verilmiştir

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Alparslan Turan
3.02.2023 20:30
Hiç ceza vermesinler. Bize göre, zaten federasyonu Dursun Özbek yönetiyor.Dünkü maçtan sonra da Galatasaray’ı şampiyon yapacakları belli oldu. Futbol oynanmasına gerek yok. Lig Fiilen bitmiştir...  
 
Vedat Beyhan
3.02.2023 20:23
Şaşırdıkmı hayır  
 
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