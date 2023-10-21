Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye şahit oluyor.

Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde konuk ediyor.

RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ve ardından Antalyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş galibiyeti ile ligde yerini sağlama almak istiyor.

Beşiktaş'ta ise işler yolunda gitmiyor. Lugano maçının ardından Şenol Güneş'in istifa etmesi sonrası takım Burak Yılmaz'a emanet oldu. İstanbulspor galibiyeti ile siftah yapan Yılmaz, eski takımı karşısında derbi galibiyetiyle çıkışa geçmek istiyor.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, Kaan, Zaha, Kerem, Tete, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Omar, Bakhtiyor, Tayfur, Amir, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar