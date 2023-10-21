Galatasaray Beşiktaş maçı

İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, Kaan, Zaha, Kerem, Tete, Icardi
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Omar, Bakhtiyor, Tayfur, Amir, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
DEV DERBİ BAŞLADI
Galatasaray-Beşiktaş derbisi başladı.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Zaynutdinov, sol kanattan ortayı yaptı. Boey'den seken top üst direğe çarptı ve dışarı çıktı.
BİR TOP DAHA DİREKTEN DÖNDÜ
Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal, ortasını yaptı.
Topa kimse dokunamadı ve kaleye doğru giden meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
ICARDI VURDU, MERT GÜNOK ÇIKARDI
Beşiktaş'ın atağında yapılan top kaybı sonrası Mauro Icardi topu önünde buldu. Colley'den daha hızlı davranan Icardi, topu kaptı ve Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Şutu Mert Günok çıkardı.
GALATASARAY DERBİDE ÖNE GEÇTİ
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında Mauro Icardi'nin 26. dakikada attığı golle derbide 1-0 öne geçti.
MERT GÜNOK KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Beşiktaş, Mert Günok'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Icardi'nin içinde olduğu pozisyona müdahale etmek isteyen Mert, ceza sahası dışında elle müdahale yaptı.
VAR'dan pozisyonu kontrol eden Halil Umut Meler, Mert Günok'a kırmızı kart gördü.
Oyundan Rashica alınırken, Ersin Destanoğlu kaleye geçti.