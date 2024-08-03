Galatasaray Beşiktaş'tan 10 yemediğine dua etmeli

Galatasaray kadro olarak bildiğimiz Galatasaray'dı. Yeni transfer Batshuayi'i yedekte tutan Okan Buruk

geçen yılki oturmuş kadroyla sahaya çıktı.

Beşiktaş ise yenilenmişti.

Yeni teknik Direktör Bronckhorst yeni transferler stoper Paulista, forvet arkası Rafa Silva ve santrfor Immobile ile iskeleti oluşturmuştu.

Bu iskeletin Beşiktaş'ın gücünü çok olumlu yönde artırdığını gördük.

Siyah Beyazlılar kusursuz bir çizgi savunmasıyla Galatasaray'ı bol bol ofsayta düşürürken, ön alan baskısıyla da hataya zorladılar.

Daha 30.saniyede Nelsson'un büyük hatasını İmmobile affetmedi. Zaten bu düzeyde bir yetenek o hatayı affetmezdi.

Faturayı ödetti fena ödetti.

Erken golle şoka giren Galatasaray'ın oturmuş kadrosu, sanki yeni bir arada oynuyormuş gibi ilk yarıda 50'den fazla pas hatası yaptı.

Acemi birliği gibiydiler.

Top kayıpları nedeniyle tempo yapamadılar ve oyunu kuramadılar.

Galatasaray'ın ilk 45'te tek tehlikeli gol pozisyonu olmaması düşündürücüdür.

Beşiktaş ise tartışmasız devrenin hakimiydi. Daha çok topa hakim oldu, daha çok pozisyon buldu. İmmobile son andaki pozisyonu gole çevirse soyunma odasına 2-0 önde gideceklerdi.

Galatasaray hücum gücünü artırmak için ikinci yarıya Mertens'in yerine Batshuayi'i, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de Barış Alper'i alarak başladı.

Ama golü Beşiktaş buldu.

53'te sağ kanattan gelişen atakta bir başka yeni transfer Svensson skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar ilerledikçe Galatasaray tepki göstereceğine, o tepki hep Beşiktaş'tan geldi.

80'de İmmbile penaltıdan 3-0 yaptı.

Son dakikada da Rafa Silva, sonra da Mustafa arka arka gollerle 5-0'a ulaştı.

Tarihi bir fark bu.

Galatasaray'ı resmen ezdiler, bitirdiler.

Beşiktaş doğru oynayan, aklını kullanan, mücadele eden ve ısrarla gol arayan taraftı.

Oyunun hakimiydi.

Yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağladığını gördük.

Özellikle Rafa Silva bu sezon adından çok söz ettirecek. Hırsı, çabası ve mücadelesi Beşiktaş'a güç katıyor. Son dakika attığı golle güzel futbolunu taçlandırdı.

İmmobile ise golcüğüyle çok manşetlere çıkacak.

Beşiktaş ter dökerek, hak ederek Süper Kupanın sahibi oldu.

Maç biraz daha uzasa belki 7'yi, 8'i bulabileceklerdi.

Galatasaray ise o kadar silik, o kadar etkisizdi ki, geçen seneki görünümünden çok çok uzaktaydı.

Zaman zaman saman alevi gibi yanıp söndüler.

İddia ediyorum, son yıllarda hazırlık maçları dahil Galatasaray bu kadar pas hatası, top kaybı yapmamıştır.

Bugün Beşiktaş karşısında 10'luk olmadılarsa dua etsinler.

90 dakikada tek bir gol pozisyonları yok.

Ah Büyükekşi federasyonu ahh!

Gördün mü bak Süper Kupa finali nerede oynanırmış?

Nereye yakışırmış?

Ne kadar da güzeldi tribünler değil mi?

Nasıl coşkuluydular.

İktidara yaranmak için bu ülkenin en büyük futbol şölenini Arabistan çöllerinde oynatmayı düşünmek bile futbolsevere ihanetti.

Toplumun baskısı olmasa gider ayak bu akşam ki maçı da belki Katar'da oynatacaktınız.

Ama ne mutlu ki, bu ülke ve bu ülkenin futbolu sahipsiz değil.

Yeni federasyon sizin yaptığınız ihaneti yapmayacak.

Türkiye'nin Süper Kupası bu akşamki gibi Türkiye'de oynanacak.