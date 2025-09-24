Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!

Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçın tamamını kazanan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig tarihinde bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yapan ve 18 puana ulaşan Galatasaray ligin 6. haftası itibariyle de lig tarihi boyunca rakibine en fazla fark atan takım oldu. Cimbom, en yakın rakibi Göztepe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

GALATASARAY'DAN SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile de puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, geçtiğimiz sezon da Sarı-lacivertli rakibine 6. hafta itibariyle 5 puan fark atmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ligde 2010-2011 sezonunda ise o dönemki lider Bursaspor 6. hafta itibariyle en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puanlık fark atmıştı.

