Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!

Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yapan ve 18 puana ulaşan Galatasaray ligin 6. haftası itibariyle de lig tarihi boyunca rakibine en fazla fark atan takım oldu. Cimbom, en yakın rakibi Göztepe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Sinan Engin'den Jose Mourinho için ortalığı yıkacak iddialar! "FIFA ve UEFA araştırsın: Otelde görüştüler"

Hasan Çavuşoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler! "Galatasaray'a maçı sattı"

GALATASARAY'DAN SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile de puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, geçtiğimiz sezon da Sarı-lacivertli rakibine 6. hafta itibariyle 5 puan fark atmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ligde 2010-2011 sezonunda ise o dönemki lider Bursaspor 6. hafta itibariyle en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puanlık fark atmıştı.

Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Ligi sallayacak transfer

Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi! Cimbom'un yıldızını yerden yere vurdular