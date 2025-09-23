Sinan Engin'den Jose Mourinho için ortalığı yıkacak iddialar! "FIFA ve UEFA araştırsın: Otelde görüştüler"

Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho için tüm dünyanın konuşacağı iddialar ortaya attı. Engin, Mourinho'nun henüz Fenerbahçe'de görevine devam ederken Portekiz ekibi ile görüştüğünü ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya bilerek elendiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho için ortaya inanılmaz bir iddia atıldı. Spor yorumcu Sinan Engin’in "Nasıl bir çakal olduğunu Türkiye'ye anlatıyorum’’ sözleriyle başlayan bir konuşma gerçekşeltirirken, ortaya attığı iddialar akıllara durgunluk verdi.

İşte Sinan Engin'in o sözleri;

"NASIL BİR ÇAKAL OLDUĞUNU ANLATIYORUM"

"Nasıl bir çakal olduğunu Türkiye'ye anlatıyorum! Biz eleştirdiğimizde kızıyordunuz... Fenerbahçe taraftarları, bu adama ağzınızı açmadınız!"

"BENFICA'NIN AVUKATLARI İLE OTELDE GÖRÜŞMÜŞ"

"Jose Mourinho, Portekiz'deki Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'nın avukatları ile otelde görüşmüş! Avukatlar gelmiş, toplantı yapmışlar! Gitme planlarını önceden yapmış! Başka bir oda daha tutuyor... İsterlerse açıklayabilirler. UEFA ve FIFA'nın bu durumu araştırması lazım! 'Yöneticiyi tanımıyorum' falan hepsi kovulmak için yapılmış!"

"KONUŞMAMAK ADINA PARALAR ALIYOR"

"Konuşmamak adına paralar alıyor, çok aşağılık işler! Gitmek ve Fenerbahçe'nin elenmesi üzerine planlar yaptı! Hatta 'Şampiyonlar Ligi'nde ne işiniz var' bile dedi! İsteseydi, Rui Costa ile görüşür ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına izin vermezdi. Çünkü öyle bir ağırlığı var."

