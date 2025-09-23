Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi

Jose Mourinho ile Inter'de birlikte çalışan Wesley Sneijder, Portekizli teknik adam hakkında konuştu. Hollandalı eski futbolcu, dünyaca ünlü çalıştırıcı ile özel bağı olduğunu dile getirirken, Galatasaray taraftarları kendisine tepki gösterdi.

İşte Wesley Sneijder'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"AKILLICA DEĞİLDİ"



Mourinho'nun Benfica'daki ilk basın toplantısında söylediği, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek." sözleri değerlendiren Hollandalı eski yıldız, "Böyle bir şey söylemesi akıllıca değil, bunu söylememeliydi. Türkiye'de bunu hoş karşılamazlar." dedi.



"ÖZEL BAĞIMIZ VAR"

Sneijder, ayrıca Mourinho'nun Benfica'da göreve başlamasından memnun olduğunu dile getirdi. Wesley Sneijder, "O adamı seviyorum ve hala onunla özel bir bağım var. Ona en iyisini diliyorum. Birlikte güzel zamanlar geçirdik. Çok kısa sürdü ama sanki yıllarca birlikte çalışmışız gibi geliyor." açıklamasında bulundu.

DIDER DROGBA DA DESTEK VERMİŞTİ

Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Didier Drogba da, geçen sezonki Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Jose Mourinho'yu savunan bir açıklama yapmıştı.

İki ezeli rakip arasında oynanan derbinin ardından, sarı-lacivertlilerin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho’nun, sarı-kırmızılı kulübeye yönelik kullandığı "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." sözleri tepki çekmiş ve olay olmuştu.

Bu ifadeler, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırırken Didier Drogba konu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Mourinho ile uzun yıllar çalışan Drogba, deneyimli teknik adamı ırkçılık suçlamalarına karşı savunmuştu.

Drogba konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Benim sarı kırmızılı formayı gururla giydiğimi ve Türkiye'nin en büyük kulübüne olan sevgimi herkes bilir. Hepimiz futbolun ne büyük bir tutku olduğunu ve rekabetin zaman zaman nasıl alevlendiğini biliyoruz. Ben de bunu yaşama şansına sahip oldum. Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları görüyorum. Size içtenlikle söylüyorum, Jose'yi uzun yıllardır tanıyorum ve onun asla ırkçı biri olmadığını biliyorum. Geçmişi ve bugünü bunun en büyük kanıtı. Biz maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı almaya çalışalım! 'Babam' nasıl ırkçı olabilir ki? Hadi ama arkadaşlar."

