Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi! Cimbom'un yıldızını yerden yere vurdular

Süper Lig'de çıktığı 5 maçı da kazanan Galatasaray, dün akşam evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom, Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın ayağından bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Usta isimler, bu kritik mücadeleyi kaleme alırken, Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane'ye de eleştirilerde bulundular.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"UÇUP KAÇAN SANE'Yİ GÖREMEDİK"

"Torreira'yı ayakta alkışlıyorum. Uruguaylı yıldız, Konyaspor maçında Galatasaray'ı adeta tek başına taşıdı. İkili mücadeleleri kazandığı gibi sürekli hücuma çıkıp destek verdi, mükemmel futbolunu jenerik olacak bir golle süsledi. Galatasaray, Torreira'ya sahip olduğu için çok şanslı. Böylesine bir profesyonel kolay kolay sahalara gelmiyor. Leroy Sane bir dünya yıldızı ama Torreira'ya bakıp biraz daha kendini oyuna vermeli ve Galatasaray'a destek olmalı. Çünkü Sane, transfer edilirken G.Saray'a ciddi bir hücum gücü kazandırılacağı düşünülmüştü, uçup kaçan Sane'yi henüz göremedik. Okan hoca, Alman yıldızla görüşüp sorununun ne olduğunu öğrenmeli ve çözmeli."

(Levent Tüzemen/Sabah)

"GALATASARAY 9 KİŞİ OYNADI"

"Genelde yürüye yürüye oynanan bir maç. Çok aralarda bir kıpırdama oluyor ama tempo 10 üzerinden değerlendirsek 4’ü geçmedi. Galatasaray yürüye yürüye oynarken 3-0 öne geçti. Sonra Konya baktı ki bu iş olmayacak biraz koşalım dediler. O sırada Okan, oyuncu değişiklikleri yaptı ve Konya kendini göstermeye başladı son 15 dakikada. Başladı da rakip maçın başından itibaren zaten 9 kişi oynadı. Biri Icardi, diğeri Sane. Okan, ikisini de çıkarmadı.

(Erman Toroğlu/Sözcü)

Sadettin Saran için beklenen oldu! Bakanlık ve TFF harekete geçti

Ne yaptın sen Kerem Aktürkoğlu! Dünyası başına yıkıldı: Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu

"GALATASARAY KENDİSİ İLE YARIŞIYOR"

"Galatasaray; Rams Park'ın sarı kırmızılı bir çiçek bahçesini andıran muhteşem atmosferinde maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Konyaspor, sarı kırmızılıların bu baskısına 23 dakika direnebildi. Galatasaray'ın ilk golüne Uğurcan Çakır'ın uzun pası, Barış Alper Yılmaz'ın topla hızlı tren gibi gidişi, Yunus Akgün'ün Messivari golü damga vurdu. İlk yarının uzatma anlarında bu kez İcardi sahneye çıktı. Yine Uğurcan Çakır'ın uzun pasıyla gol geldi. Ama İcardi'nin golünde Yunus Akgün'ün jeneriklik pasını ayakta alkışlamak lazım. Galatasaray taraftarı da bunu yaptı zaten. Yunus Akgün, dünkü maçta 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk yarışında çekiştiği Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Hem de ligin daha 6. haftası oynanıyorken... Galatasaray, bu sezon da kendi rekorlarını kırarak, yeni bir şampiyonluğa daha koşuyor! Kısacası kendisi ile yarışıyor Galatasaray!"

(Zeki Uzundurukan/Fotomaç)

"YUNUS HEM SANE HEM DE ICARDI YERİNE OYNUYOR"

"Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray, oyuna yürüyerek başladı. Koşan, didinen, çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyle ki hem kendi yerine hem Sane hem de Icardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı, didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı. Rakibi 5-4-1'le karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü, bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor."

(Mustafa Çulcu/Sabah)

Fenerbahçeliler bile Ali Koç'a tepki gösteriyor! Bu iddia doğruysa ortalık yıkılacak: Frankfurt-Galatasaray maçı oynanırken...

Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"

Ali Koç giderayak yaptı yapacağını! Kellesini istemişti: Ferhat Gündoğdu'dan flaş karar