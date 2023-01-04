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Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Macaristan zaferi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Macaristan'dan avantajlı dönüyor

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:28
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Galatasaray Çağdaş Faktoring UNI Györ'ü 78-61 mağlup etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Macaristan zaferi
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Macaristan ekibi UNI Györ'ü 78-61 mağlup etti.

Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu UNI Györ 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, soyunma odasına 39-37 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan sarı-kırmızılı takım, üçüncü periyodunu 60-52 önde geçtiği karşılaşmadan 78-61 galip ayrıldı.

Rövanş müsabakası, 11 Ocak Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak. Play-off turunu kazanan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükselecek.

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