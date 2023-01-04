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Okan Buruk önce Jesus'a hak verdi sonra bakın ne dedi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 23:06
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk önce Jesus'a hak verdi sonra bakın ne dedi

Okan Buruk önce Jesus'a hak verdi sonra bakın ne dedi
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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un o sözleri;

''Hiçbir maç kolay değil, zorlukları var. Bizim için en büyük zorluk girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek. Oyun içerisinde farkı açamıyoruz. Yanlış tercihlerimiz oldu bugün, rakibimizin oyuna girmesine izin verdik. Gol yedikten sonra tempoyu yakaladık ama golleri bulduktan sonra tekrar tempoyu yakalayamadık.

Rakibi ortak ettik. Bu süreç zorlu geçiyor. Dünya Kupası arası bizi olumsuz etkiledi, sakatlıklar, hastalıklar ve formsuzluklar oldu. Oyuncularımız dönüyor. Yavaş, yavaş tekrar havayı yakalıyoruz. Taraftarımız bugün yine muhteşemdi. Taraftarlarımızın önemini vurgulamak istiyorum. Onlar için mücadele ediyoruz. Saha dışında da mücadele ediyoruz. Saha içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz.

4 günlük bir süre var, rakip bizden bir gün önce oynadı. Psikolojik anlamda bu maça yapacağımız bir şey yok. Hazırlıklarımızı yapacağız. Fenerbahçe'nin hocasının da dediği gibi galibiyet önemli ama normal bir galibiyetten bir farkı yok. Kazanmak istiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur.''

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