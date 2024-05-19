Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk ile İsmail Kartal kararını verdi

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Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk ile İsmail Kartal kararını verdi
Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Tarihi maçta Galatasaray'a şampiyonluk için bir puan yetiyor. Fenerbahçe'nin hedefi mutlak galibiyet.

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bitime bir hafta kala karşı karşıya geliyor.

Galatasaray Fenerbahçe'nin 6 puan önünde ve lider. Sarı kırmızılılara şampiyonluk için beraberlik bile yetiyor.

Fenerbahçe ise maçı kazanıp, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımayı hedefliyor.

REKABETTE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe önde.

Bugüne kadar oynanan 399 maçta Fenerbahçe 148, Galatasaray 128 kez kazandı. 123 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 497 golle karşılık verdi.

Ligde ise 133 maçın 52'sini Fenerbahçe, 37'sini Galatasaray galibiyetle tamamladı. 44 kez taraflar berabere kaldı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

G.SARAY TAM KADRO F.BAHÇE'DE 3 EKSİK

Dev derbi öncesi lider Galatasaray'da eksik isim bulunmuyor.

Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek sakatlıkları, Rodrıgo Becao da kart cezası nedeniyle yok.

Rams Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.

OKAN BURUK'UN 11'İ

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Barış, Mertens, Icardi.

İSMAİL KARTAL'IN 11'İ

Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Diku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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