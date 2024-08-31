Galatasaray gol olup yağıyor. 40 dakikada 4 gol

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı devam ederken Galatasaray şov yapıyor

31. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu şık bir ara pası ile Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Ceza sahasının sol çaprazında kaleci Deniz ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz topu aşırtarak fileleri havalandırdı.

38. dakikada ise sağ taraftan ceza sahası içine giren Batshuayi'nin açtığı ortada Mertens topa gelişine şık bir şekilde vurdu.

Sarı-kırmızılılar 4-0 önde.