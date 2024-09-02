Galatasaray gözünü kararttı. Osimhen için formül hazır

Sarı-kırmızılı ekip, Icardi'nin sakatlığı sonrası harekete geçti ve bomba bir hamleye imza attı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı.

Haberde Galatasaray'ın Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve anlaşma sağlanması durumunda Nijeryalı dünya yıldızının 11 milyon euro'luk ücretini ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

CONTE'NİN PLANLARI ARASINDA YOK!

Romelu Lukaku'nun Napoli'ye transferi sonrası teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer almayan Osimhen'in Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmemişti.

NAPOLI KARNESİ

2020'den beri Napoli'de oynayan 25 yaşındaki Osimhen, takımıyla 133 maçta forma giydi.

Bu maçlarda 76 gol atan Osimhen, 18 asist yaptı.

Osimhen'in güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yıldız golcünün Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.