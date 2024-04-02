Galatasaray Hatayspor. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Hatayspor. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Süper Lig'de lider Galatasaray bu akşam Hatayspor'la karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11 kararını verdi.

Süper Lig'de 31. haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.

Sarı kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında. Bu akşam kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında oynayamayacaklar.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Hatayspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Rui Pedro, Dele-Bashiru, Doğukan, Strandberg.

Son Haberler
Mersin'de araç gasp eden şahıs yakayı ele verdi Gündem
Mersin'de araç gasp eden şahıs yakayı ele verdi
Pearl Harbor’un yaşayan son gazisi 102 yaşında öldü Dünya
Pearl Harbor’un yaşayan son gazisi 102 yaşında öldü
İnci Taneleri 2 hafta yayınlanmayacak. İşte sebebi Magazin
İnci Taneleri 2 hafta yayınlanmayacak. İşte sebebi
İzmir'de baba 6 yaşındaki kızını öldürdü 10 yaşındaki kızını yaraladı Gündem
İzmir'de baba 6 yaşındaki kızını öldürdü 10 yaşındaki kızını yaraladı
Bakan Yerlikaya açıkladı. Zehir tacirlerine operasyon Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı. Zehir tacirlerine operasyon
Ne dolar ne altın işte en çok kazandıracak yatırım aracı Ekonomi
Ne dolar ne altın işte en çok kazandıracak yatırım aracı
Cep telefonlarında 120 günlük süre 180 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı Ekonomi
Cep telefonlarında 120 günlük süre 180 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı