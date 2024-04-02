Galatasaray Hatayspor. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de 31. haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Ali Şansalan.
Sarı kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında. Bu akşam kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında oynayamayacaklar.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.
Hatayspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:
Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Rui Pedro, Dele-Bashiru, Doğukan, Strandberg.