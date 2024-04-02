Fenerbahçe'nin efsanesini hiç böyle görmediniz. Amerika onu konuşuyor

Bir dönem Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen ve sergilediği performansla efsaneler arasına giren Bogdan Bogdanovic, Amerika'da günün adamı oldu.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks forması giyen 31 yaşındaki Sırp yıldız, Chicago Bulls maçında sinirlerine hakim olamadı, kendisinden beklenmeyen bir hareket yaptı.

Atlanta Hawks'ın deplasmanda Chicago Bulls’u 113-101 yendiği karşılaşmada bir mola sırasında hocası Quin Snyder’ın sözlerine çok sinirlenen Bogdanovic bir anda ayağa kalkı ve koçunun üzerine yürüdü.

Snyder’a sert bir şekilde bağıran Bogdanovic'i araya giren takım arkadaşları sakinleştirdi.

Karşılaşmayı 20 sayıyla (6/7 saha içi isabet) tamamlayan Bogdanovic takımının en skorer ismi oldu.