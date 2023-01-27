Galatasaray HDI Sigorta Skara'ya direnemedi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanşında konuk olduğu Polonya temsilcisi PGE Skra'ya 3-2 yenildi ve organizasyona veda etti.

Belchatow kentindeki Energia Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, uzun süre skor üstünlüğünü korusa da direncini kıramadığı rakibine 19-19'da yakalandı. Son ana kadar oyunda kalsa da öne geçemeyen Galatasaray, ilk seti 25-23 kaybetti.

Mücadelenin ikinci seti tamamen Galatasaray HDI Sigorta'nın kontrolünde geçti. Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, seti 25-19 alarak skorda eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette rakibinin iyi servislerini karşılamakta zorlanan Galatasaray, skor üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, 15-15'te rakibini yakaladı. Ancak öne geçemeyen Galatasaray, rakibinin etkili oyunu karşısında 24-20 geri düştü. Dört kez set sayısına izin vermeyen ve 24-24 beraberliği sağlayan "Cimbom", iki hatayla seti 26-24 kaybetti.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta'nın, PGE Skra'nın 2 set almasıyla CEV Kupası'na veda etmesi kesinleşti.

Formalite haline gelen dördüncü seti 25-23 alarak skora 2-2 eşitlik getiren sarı-kırmızılılar, maçı tie-break setine taşıdı. Bu seti 15-13 geride tamamlayan Galatasaray, 3-2 mağlup oldu.