Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! FIFA kuralı elleri kolları bağladıGalatasaray'da Victor Osimhen krizi! FIFA kuralı elleri kolları bağladıSpor

Galatasaray hükmen galip! - Resim : 2

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine saatler kala camiayı havalara uçuracak gelişme!Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine saatler kala camiayı havalara uçuracak gelişme!Spor

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay karar!Sadettin Saran'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay karar!Spor