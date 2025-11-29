Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da bugün yapılan antrenmanda sürpriz bir gelişme yaşandı. Aslan'da fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, uzun bir süre sonra takımla beraber antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılılar, bugün yapılan antrenmanla ilgili bir açıklama da yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak."