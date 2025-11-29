Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da sakatlığı devam eden Victor Osimhen'in durumu hala netlik kazanmış değil. Dün yapılan antrenmanda takımla beraber çalışan Victor Osimhen için sarı-kırmızılıları zora sokacak bir detay ortaya çıktı.

VICTOR OSIMHEN MONACO MAÇINDA OLMAYABİLİR

Allnigeriasoccer'da yer alan habere göre: Victor Osimhen, 8 Aralık'ta milli takım kampına katılabilir. Ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek golcü oyuncu, Galatasaray'ın 9 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco mücadelesinde oynamayabilir.

FIFA, milli takımların 1 haftalık hazırlık süresini zorunlu olarak tutuyor. 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın, Nijerya Milli Takımı'ndan izin isteyeceği öne sürüldü.

VICTOR OSIMHEN 9 GOL ATTI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 9 kez ağları havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun 75 milyon euro market değeri bulunuyor.