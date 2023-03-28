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Galatasaray potada kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, KBSL normal sezonun son hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-61 mağlup etti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:29
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Galatasaray Kayseri'yi yendi

Galatasaray potada kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 25.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray’a 80-61 mağlup oldu.

Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Uğur Özden xx, Burak Aktaş xx

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Galatasaray Çağdaş Faktoring: Burak Akbaş xx (13), Yashey Prints xx (5), Miray Balotu xx, Merve Uygül xx, Pelin Derya Bilgiç xx (8) Işıl Alben xx (6), Aija Jurjane xx (4), Devran Tanaçan xx, Zyaire Mccovan xx (14), Meltem Yıldızhan xx (15), Azura Breeona Stevens xx (10), Tuğçe Canıtez xx (5)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx (18), Shay Landrum xx (10), Nisa Yalçın x (4), Mısra Albayrak x, Şuğranur Hatice Sönmez xx (15), Chanel Makongo xx (9), Feray Dalkılıç x (5)

Periyotlar:

1.Periyot:28-18 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Devre:47-36 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

3.Periyot:76-46 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

(AA)

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