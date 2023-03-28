Galatasaray potada kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 25.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray’a 80-61 mağlup oldu.
Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Uğur Özden xx, Burak Aktaş xx
Yozgat’ta devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Burak Akbaş xx (13), Yashey Prints xx (5), Miray Balotu xx, Merve Uygül xx, Pelin Derya Bilgiç xx (8) Işıl Alben xx (6), Aija Jurjane xx (4), Devran Tanaçan xx, Zyaire Mccovan xx (14), Meltem Yıldızhan xx (15), Azura Breeona Stevens xx (10), Tuğçe Canıtez xx (5)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx (18), Shay Landrum xx (10), Nisa Yalçın x (4), Mısra Albayrak x, Şuğranur Hatice Sönmez xx (15), Chanel Makongo xx (9), Feray Dalkılıç x (5)
Periyotlar:
1.Periyot:28-18 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
Devre:47-36 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
3.Periyot:76-46 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
(AA)