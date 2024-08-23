Galatasaray Kolombiyalı golcüyü resmen açıkladı. Formayı giydi bile

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Galatasaray Kolombiyalı golcüyü resmen açıkladı. Formayı giydi bile

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı golcü Pineda ile yapılan anlaşmayı duyurdu.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin son şampiyonu olarak kadrosunu Kolombiyalı hücum oyuncusu Maria Catalina Usme Pineda ile güçlendirdi. Kulüp, Usme ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Güney Amerika futbolunun önemli isimlerinden biri olan Usme, kariyerine Formas Intimas’da başladı ve ardından Santa Fe, America de Cali ve Pachuca takımlarında forma giydi. Kariyerinde birçok kupa ve başarıya imza atan yıldız oyuncu, lig şampiyonluklarının yanı sıra Libertadores ikinciliği, Kolombiya Milli Takımı ile Pan Amerika Oyunları şampiyonluğu ve Copa America ikinciliği elde etti.

Kolombiya Milli Takımı ile 3 kez Dünya Kupası, 3 kez Olimpiyat Oyunları ve 4 kez Copa America’ya katılan Usme, milli takımının en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti (72 gol). Çeşitli lig ve kupa organizasyonlarında birçok kez gol kraliçesi ve en iyi oyuncu ödüllerine layık görülen Usme, aynı zamanda Kolombiya Ligleri ve Copa Libertadores tarihinin de en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray Petrol Ofisi, Maria Catalina Usme Pineda’ya 'hoş geldin' diyerek, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diledi.

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