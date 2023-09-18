Galatasaray Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray ile Kopenhag'ın mücadele edeceği karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

KAYNAK: İHA
Galatasaray Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak bu zorlu mücadelede Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.

Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

Maçta VAR koltuğunda Ivaylo Stoyanov, AVAR'da da Dragomir Draganov oturacak.

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