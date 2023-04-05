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  • Emre Belözoğlu'nun ihaneti. Galatasaray'ın tükenişi. Sedat Kaya yazdı

Emre Belözoğlu'nun ihaneti. Galatasaray'ın tükenişi. Sedat Kaya yazdı

﻿Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya Galatasaray'ın Başakşehir'e elendiği maçı yazdı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 22:43
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Galatasaray kupaya havlu attı

Emre Belözoğlu'nun ihaneti. Galatasaray'ın tükenişi. Sedat Kaya yazdı
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Fransız düşünür Montaigne der ki;
“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.”
Başakşehirspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için söylenmiş bu söz adeta.
Antrenörlükte henüz içi boş ama başı havada.
Dağları ben yarattım diyor adeta.
Arkadaş takımın iyi oynuyor, üstelik 2-1 önde, hakemin bir taç kararına sinirlenip, ağzına geleni söyleyerek kırmızı kart görmek futbolcularına ihanet değil mi?
Namus sözcüğünü ağzından düşürmüyorsun ama meslek namusuna yakışıyor mu bu davranış?
Bu ergenlik niye?
Ne zaman olgunlaşacaksın Emre?
Ne zaman bu absürt davranışlarınla, o saçma sapan sözlerinle değil, takımına oynattığın futbolunla konuşulacaksın Emre?
Yazık.
Sana da, sana umut bağlayana da ve seni oraya atayana da yazık!
×××
Neyse Emre'yi onu bu göreve atayan arkası güçlü abilerine bırakıp, maça dönelim biz.
Galatasaray 4 ay önce Süper Lig'de Başakşehirspor'a 7 gol atarak tarihi bir galibiyet almıştı.
Sanıyorum, akılları o maçta kalmış.
Karşılarında yine öyle bir rakip bulacaklarını umuyorlardı, yanıldılar.
Başakşehir bu kez farklıydı.
Daha çok mücadele eden, pres yapan, pozisyon bulan ve gol arayan takımdı.
Galatasaray'ın orta sahada zayıf kalmasını avantaja çeviren Lacivert Turuncular, uzun paslarla geliştirdikleri her atakta  Galatasaray savunmasında alarm zilleri çaldırttılar.
Bu atakların ikisinde de önce Szysz, sonra Aleksic ile golleri buldular.
Galatasaray ise  tıpkı geçen hafta ki Adana Demirspor maçında olduğu gibi hızlı oynamakla, telaşlı oynamayı birbirine karıştırmıştı.
Hücumda sakin ve akıllı kalmayı başaramadılar. 20.dakikada Kaan Ayhan'ın golü duran toptan geldi.Bu gol Galatasaray'ın duran toplardan kazandığı ender gollerden biriydi.
Bu devrede İcardi'nin bir şutu direkten dönerken, Kerem ile Mertens'in golleri ofsayt ve elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından geçerli sayılmadı.
İkinci yarıda Galatasaray'ın telaşlı futbolu, orta sahaki zayıflığı ve savunma zaafları devam etti.
Özellikle orta sahada çok top kaptıran Sarı Kırmızılılar 50.dakikada İcardi ile beraberliği sağlasa bile, kısa bir süre sonra yine bir savunma zaafından Syzsz'in golüne engel olamayıp 3-2 yenik duruma düştüler.
Okan Buruk,  Rashicsa, Oliveria ve Yunus oyuna alarak sahada dengeyi sağlamaya çalıştı.
Ama nafile.
Okan Buruk son çare cankurtaran Gomis'i sürdü sahaya.
Son dakikaların golcüsü Gomis'in çabaları da sonuç vermeyince Galatasaray kupaya veda etti.
Yarı finale Başakşehirspor yükseldi.
Kırmızı kart gören Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na rağmen.

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