Galatasaray'dan Naby Keita bombası

Lider Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı.

GÜNDEM NABY KEITA

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, Liverpool ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Naby Keita'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Gineli orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği seçeneğini fırsat bilen yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

NABY KEITA'NIN KARİYERİ

Naby Keita, kariyerinde Horoya, Istres, Salzburg, Leipzig gibi takımların da formasını giydi.

1,72 boyundaki futbolcu 2018 yazında Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Oyuncunun Transfermarkt'a göre güncel değeri 20 milyon Euro.