Galatasaray Liverpool'u karıştırdı!

Yaz transfer dönemine damga vuran ve harcadığı astronomik bedelle takıma büyük isimler transfer edip kadrosunu güçlendiren Liverpool'da işler istenildiği gibi gitmiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olan Liverpool maçtan Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray maçında önce de Crystal Palace'a da mağlup olan ve 5 maçlık serisi biten Liverpool son olarak da Chelsea'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu böylelikle üç maçtır üst üste yenilmiş oldu.

LIVERPOOL'DA NEREDEYSE TÜM TAKIM ELEŞTİRİLİYOR

Daily Mail, "Liverpool krizde mi?" başlıklı haberinde, takımın performansındaki düşüşe dikkat çekerek, "Futbolda şansı kendin yaratırsın, ancak bir şeylerin ters gittiği ortada" yorumunda bulundu. Transfer döneminde Bayer Leverkusen'den 125 milyon euro gibi rekor bir bedelle kadroya katılan Florian Wirtz, Liverpool'daki performansıyla beklentileri karşılayamadı. Alman yıldız, çıktığı 10 maçta sadece 1 asist yapabildi ve henüz gol sevinci yaşayamadı. Liverpool Echo, Wirtz için "Doğru anı yakalamak için bekleyiş sürüyor" değerlendirmesini yaptı. Aynı zamanda Salah da eleştirilen isimlerden.

MİLLİ ARADAN SONRA RAKİP MANCHESTER UNITED

Milli ara öncesinde üç maçlık yenilgi serisiyle sarsılan Liverpool, ara sonrası önemli bir sınava çıkacak. Kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak olan Arne Slot'un öğrencileri, bu maçta toparlanma fırsatı arayacak.

