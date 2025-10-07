Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!

Fenerbahçe'nın geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri son dönemdeki vasat performansı nedeniyle hedef tahtasına oturturuldu. Tecrübeli santrfor, son oynanan 5 resmi maçta beklentilerin çok uzağında kaldı.



Söz konusu periyotta Kasımpaşa, Dinamo Zagreb, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor'a karşı forma giyen En-Nesyri sahada bir hayalet gibi dolaşıp takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

MAÇ BAŞINA 15 KEZ TOPLA BULUŞTU

5 maçta ortalama maç başına 15.2 kez topla buluşan Faslı oyuncu rakip ceza sahasında ise maç başına ortalama 2 kez topla buluşabildi.



Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez isabetli şut çeken En-Nesyri, Nice, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa maçlarında çerçeveyi bulamadı.

