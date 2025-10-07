İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray için de çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini doğru tahmin ederek gündeme oturan Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılılar için yeni iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!

oo.jpeg

Amedspor'a kadın başkan adayı! Tam 300 milyon lirayla geliyorAmedspor'a kadın başkan adayı! Tam 300 milyon lirayla geliyor

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN GALATASARAY İÇİN YENİ İDDİA

Canlı yayında açıklamalar yapan İbrahim Hacıosmanoğlu şimdi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda yeneceğini iddia etti. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde yine viral oldu.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez Sadettin Saran'a mektup yazdı! Tüm takıma yaylım ateşinde bulunduÜnlü ekonomist Mahfi Eğilmez Sadettin Saran'a mektup yazdı! Tüm takıma yaylım ateşinde bulundu

2006 Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Dünyaca ünlü golcü çocuk istismarından gözaltına alındı2006 Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Dünyaca ünlü golcü çocuk istismarından gözaltına alındı

Altay Bayındır olay oldu! Bütün İngiltere onu konuşuyor: Öyle bir şey yaptı ki...Altay Bayındır olay oldu! Bütün İngiltere onu konuşuyor: Öyle bir şey yaptı ki...

Kenan Yıldız imzayı resmen atıyor! Büyük ters köşeKenan Yıldız imzayı resmen atıyor! Büyük ters köşe

Son Haberler
Uzmanlardan normal doğum çıkışı
Uzmanlardan normal doğum çıkışı
Erdoğan Azerbaycan'a gitti: Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak!
Erdoğan Azerbaycan'a gitti!
Borç sarmalı her yerde, kredilerin yüzde 38’i batık! İki sektörde durum çok kötü
Borç sarmalı her yerde, kredilerin yüzde 38’i batık! İki sektörde durum çok kötü
Brent Petrol Neden Yükseldi? İşte OPEC+'nın Fiyatları Uçuran Kararı!
Brent Petrol Neden Yükseldi? İşte OPEC+'nın Fiyatları Uçuran Kararı!
Meme kanserinde cerrahinin kritik rolü! Hayat kurtaran uyarılar
Meme kanserinde cerrahinin kritik rolü! Hayat kurtaran uyarılar