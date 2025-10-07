Galatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yok

Yaz transfer döneminde Manuel Akanji ile de ilgilenen Galatasaray, daha sonra Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da Singo tercihinin nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, 30.7 milyon euro'ya transfer ettiği Singo'dan büyük bir gelir bekliyor.

OKAN BURUK WILFRIED SINGO İÇİN ISRARCI OLMUŞTU

Okan Buruk'un Singo ile ilgili, "Akanji çok yönlü bir oyuncu. Ama benim tercihim Singo. Pahalı gözükebilir ama doğru yatırım olur. Akanji 30, Singo 24 yaşında. Akanji’nin bir sonraki satışı olmayacak ama zaten Premier Lig takımlarının istediği Singo’yu iyi bir rakama satabiliriz." dediği öne sürüldü.

WILFRIED SINGO'NUN SERBEST KALMA BEDELİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Galatasaray, Okan Buruk'un bu sözleri sonrası rotayı Singo'ya çevirdi ve 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı. Singo’nun sözleşmesine ilk sene 60, ikinci 55 milyon euro çıkış maddesinin yazıldığı ve menajerlerin böyle bir satışı olağan gördükleri kaydedildi.

Singo, sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedellerinden birine satılırsa, Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

