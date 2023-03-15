Emre Belözoğlu: Geldiler, gol yedik. Geldiler, yedik. Bugün de geldiler yedik, geldiler yedik

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Bu ikinci mağlubiyetimiz oldu. Bir de Fiorentina'ya mağlup olmuştuk. Oyunculara, mevcut kapasitelerince bütün istek, arzu ve oyun iştahından dolayı teşekkür ediyorum. Doğru bir stratejiyle sahaya çıktık ama bize göre daha genç ve dinamik bir takımla karşılaştık." dedi.

Ülke puanına ciddi katkı yaptıklarını söyleyen genç çalıştırıcı, "Bizi destekleyen herkesten özür diliyorum. Evlerine mutlu bir şekilde geri dönmelerini isterdim. Ülke puanına iyi hizmet eden bir takım olduk. Çeyrek finale kalmak isterdim ama olmadı." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'a 7-0 mağlup oldukları maçta da aynı senaryoyu yaşadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Oyuna başlangıç iştah hepsi vardı. Galatasaray maçında da bu olmuştu. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik. Bugün de aynısı oldu geldiler gol yedik. Karşımızda da dünya futboluna kazandırılacak çok büyük bir oyuncu var. Oyuncu ve oyun kalitesiyle bizden üstünlerdi." şeklinde konuştu.