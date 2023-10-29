Galatasaray maçın ardından yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray'ın stattan ayrılmadan soyunma odasını temizlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Ufuk Cingöz
Galatasaray maçın ardından yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Süper Lig’in 10. Haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Rakibini Sergio Oliviera’nın 68. Dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Galatasaray’ın maçın ardından yaptığı bir hareket ise sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor soyunma odasını stadyumdan ayrılmadan önce temizledi ve aldıkları gibi bıraktı. Galatasaray’ın bu hamlesi taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

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