Galatasaray maçın ardından yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Süper Lig’in 10. Haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Rakibini Sergio Oliviera’nın 68. Dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Galatasaray’ın maçın ardından yaptığı bir hareket ise sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor soyunma odasını stadyumdan ayrılmadan önce temizledi ve aldıkları gibi bıraktı. Galatasaray’ın bu hamlesi taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.