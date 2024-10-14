Galatasaray Muslera’nın yerine 3 alternatif belirledi

Galatasaray’da 13 sezon boyunca kaleyi kimseye kaptırmayan Muslera’nın sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Sarı kırmızılıların efsanesi haline gelen Uruguaylı kalecinin sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte ülkesine dönmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın Muslera’nın gidişi sonrası transfer etmek için 3 alternatif belirlediği öğrenildi.

Akşam’da yer alan habere göre sarı kırmızılıların listesine eklediği tek yabancı kaleci Alex Mert oldu. Napoli forması giyen 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sözleşmesinin son yılındaki Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda yerli adaylardan birinin Doğan Alemdar olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki milli kalecinin Rennes ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Galatasaray'ın diğer yerli adayının ise Berke Özer olduğu belirtildi. Eyüpspor ile sözleşmesinin son yılında olan 24 yaşındaki kaleci daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.