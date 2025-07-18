Galatasaray o yıldız için öyle bir bonservis istedi ki...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da savunmanın başarılı ismi Davinson Sanchez'e, Serie A ekibi Como talip olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı için olağanüstü bir bonservis bedeli bekliyor.