Galatasaray o yıldız için öyle bir bonservis istedi ki...

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın isimlerine talipler çıkmaya devam ediyor. Cimbom'da son 2 sezonda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez için Como girişimlerine başlamıştı.
Çizme ekibinin 18+2 milyon euro şeklinde teklif yaptığı oyuncu için sarı-kırmızılıların, 50 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edildi.
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Davinson Sanchez'e bela oldular!
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