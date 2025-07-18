Galatasaray o yıldız için öyle bir bonservis istedi ki...

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray o yıldız için öyle bir bonservis istedi ki...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da savunmanın başarılı ismi Davinson Sanchez'e, Serie A ekibi Como talip olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı için olağanüstü bir bonservis bedeli bekliyor.

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın isimlerine talipler çıkmaya devam ediyor. Cimbom'da son 2 sezonda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez için Como girişimlerine başlamıştı.

v.jpeg

Çizme ekibinin 18+2 milyon euro şeklinde teklif yaptığı oyuncu için sarı-kırmızılıların, 50 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edildi.

Jose Mourinho geleceği hakkında kararını açıkladı! Fenerbahçe'de büyük şok: Daha sezon başlamadan...Jose Mourinho geleceği hakkında kararını açıkladı! Fenerbahçe'de büyük şok: Daha sezon başlamadan...

Davinson Sanchez'e bela oldular!Davinson Sanchez'e bela oldular!

İşler iyice çığrından çıktı! Victor Osimhen için 'ölüm' iddiası: İtalya ayağa kalktıİşler iyice çığrından çıktı! Victor Osimhen için 'ölüm' iddiası: İtalya ayağa kalktı

Son Haberler
Turizmcilerin umutlu bekleyişi!
Turizmcilerin umutlu bekleyişi!
Kurye asansördeki kadını taciz etti. Çığlık sesleri binada yankılandı. İstanbul'daki lüks sitede yaşandı
Kurye asansördeki kadını taciz etti. Çığlık sesleri binada yankılandı. İstanbul'daki lüks sitede yaşandı
Erdoğan’ın danışmanından adaylık açıklaması: Eğer isterse...
Erdoğan’ın danışmanından adaylık açıklaması: Eğer isterse...
Afyonkarahisar-Konya yolunda kaza! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar-Konya yolunda kaza! Çok sayıda yaralı var
Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!
Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!