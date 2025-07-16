Davinson Sanchez'e bela oldular!

Serie A ekiplerinden Como, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan temsilcisi, Kolombiyalı stoperin transferi konusunda sarı-kırmızılılarla resmi temaslarını sürdürüyor.

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DAVINSON SANCHEZ İÇİN TEKİF

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Como, Davinson Sanchez için Galatasaray'a yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euroluk bonuslar içeren bir teklif sundu. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

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ÇALIŞMALARA HIZ VERDİLER

İtalyan kulübü, teknik direktör Cesc Fabregas'ın raporu doğrultusunda savunmaya lider bir isim kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Davinson Sánchez transferine öncelik veren Como yönetimi, operasyonu tamamlamak için süreci hızlandırma kararı aldı.

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DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞLERDİ

Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürülmüş, ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti.

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