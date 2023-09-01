Galatasaray Pogba'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Karar verildi

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Fransız futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirdi.

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan ve çok sayıda maç kaçıran Paul Pogba, Galatasaray'a transfer öncesinde sağlık kontrolünden geçti ama sonuçlar, sarı-kırmızılıları tatmin etmedi.

OLUMSUZ SONUÇLANDI

Yurt dışında kontrolden geçen Pogba'nın kontrollerinde olumsuz bulgulara rastlandı ve Galatasaray, 30 yaşındaki Fransız yıldızın transferinden vazgeçti.

Öte yandan Paul Pogba geçen sezon Juventus'ta sadece 10 maçta forma giydi. Bu 10 maçın 1'ine ilk 11'de başladı.