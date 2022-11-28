Galatasaray'dan Oliviera açıklaması

Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde MR'ı çekilen Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.
Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.