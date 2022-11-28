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Galatasaray'dan Oliviera açıklaması

Sergio Oliviera'dan üzücü haber...

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:49
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Galatasaray Portekizli yıldızı Sergio Oliviera hakkında açıklama yaptı

Galatasaray'dan Oliviera açıklaması
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Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde MR'ı çekilen Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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