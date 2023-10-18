Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 1. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta’ya 3-2 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Halit Kurtuluş, Gyorgy Grozer, Mirza Lagumdzija, Emir Kaan Öztürk (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Jordan Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)
Galatasaray HDI Sigorta: Miran Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Jan Hadrava, Burak Güngör, Ahmet Tümer, Jan Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Nikola Mijailovic, Onur Günaydı)
Setler: 25-19, 22-25, 25-18, 19-25, 10-15
Süre: 129 dakika (27, 29, 27, 25, 21)