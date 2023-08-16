Galatasaray rekorunu kırdı

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yeni rekoru açıkladı.

Galatasaray rekorunu kırdı

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Haziran 2023 tarihinde satışına başlanan 2023-2024 sezonu parçalı formaya büyük ilgi gösterildiği belirtildi. Satışlarda tarihin en yüksek satışına ulaşıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada ayrıca, 2023-2024 sezonu parçalı profesyonel formanın ikinci sevkıyatının Aralık 2023 itibarıyla satışa sunulacağı ifade edildi.

GS Store’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray taraftarına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür edildi.

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