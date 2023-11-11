Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü takımı oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, başarılı bir hücum grafiği çizdi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü takımı oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Devler Ligi'nde başarılı bir hücum takımına dönüştü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Galatasaray, 16 pozisyonla Şampiyonlar Ligi'nde en çok net pozisyon yakalayan üçüncü takım oldu.

İlk sırada 24 pozisyonla Manchester City yer bulunurken, 2. basamakta 18 net pozisyonla Bayern Münih yer alıyor.

GRUPTA İKİ MAÇI KALDI
Cimbom'un Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı iki maçı kaldı. Temsilcimiz, 4 maç sonrasında 4 puanla 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçını evinde Manchester United'a karşı oynarken, son hafta

Kopenhag deplasmanına gidecek.

A GRUBU'NDAKİ PUAN TABLOSU
1) Bayern Münih (12)
2) Kopenhag (4)
3) Galatasaray (4)
4) Manchester United (3)

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