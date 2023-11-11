Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi'nden çekilin' çağrısı

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ankaralı iş insanı Adnan Yılmaz’dan, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna ’Şampiyonlar Ligi’nden çekilin’ çağrısı geldi.

KAYNAK: İHA
Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi'nden çekilin' çağrısı

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Adnan Yılmaz, "Bayern Münih ile Almanya’da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray’ın galibiyeti kesin olarak elinden alınmıştır. Bunun sorumlusu hakem ve bu hakeme maç veren UEFA yönetimidir. Faturayı da ödemesi gereken UEFA’dır, mağdur olan Galatasaray değildir. Goller incelenip ona göre sonuç açıklanmalı.

Bu maçın sonucu goller incelendiğinde Galatasaray’ın ofsayt olan golü geçerlilik kazanmalı ve Bayern Münih tarafından ofsayttan atılan gol iptali edilmeli. Maç sonucu Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile bittiği açıktır. UEFA şerefini kurtarmayacaksa, Şampiyonlar Ligi’nden çekilerek UEFA’ya gerekli ahlak dersi verilmelidir.

Galatasaray adı çok büyüktür. Eğer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çekilirse UEFA hatasını düzeltecektir. Hakeme ceza vermek, Galatasaray’ın mağduriyetini ortadan kaldırmıyor. UEFA’nın görevi hakeme ceza değil adaleti sağlanmaktı" dedi.

galatasaray-genel-kurul-uyesi-ankarali-is-insani-adnan-yilmazdan-baskan-dursun-ozbek-ve-yonetim-kuruluna-sampiyonlar-liginden-cekilin-cagrisi-geldi.jpg

İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı. Galatasaray devleri geride bıraktı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü takımı oldu
Sinan Engin Galatasaray'a Dursun Özbek'ten çok sahip çıktı
Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır
Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazır
Galatasaray'da Muslera bilmecesi
Galatasaray Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Erdoğan ve Esad aynı fotoğrafta yer aldı Gündem
Erdoğan ve Esad aynı fotoğrafta yer aldı
Küçükçekmece’de fırtınadan dolayı duvar çöktü Gündem
Küçükçekmece’de fırtınadan dolayı duvar çöktü
Dilan Polat ve kardeşinin daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı Gündem
Dilan Polat ve kardeşinin daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı
Hasan Arat Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecek Spor
Hasan Arat Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecek
Eşi çok alışveriş yaptığı için eşine tasma takarak gezen adam tepki topladı Video
Eşi çok alışveriş yaptığı için eşine tasma takarak gezen adam tepki topladı
Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı Gündem
Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı