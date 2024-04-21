Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor. Gelene dört gidene dört

Galatasaray'ın topyekün şampiyonluğa ne kadar kitlendiğinin göstergesiydi Pendikspor karşısındaki kadrosu.

Tek bir eksiği yoktu.

Bütün futbolcuları hazır ve oynamak için can atıyordu.

Zaha, Davidson, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızları bile yedekti.

Bu tüm takımın şampiyonluğu ne derece çok istediğinin kanıtıydı.

Profesyonelliğin gereği de bu değil midir zaten?

Böylesi formda ve istekli futbolculara sahip olan Okan Buruk geçen hafta Alanyaspor'a 4 atan onbirle çıktı sahaya.

Ligde kalmak için can derdine düşen Pendikspor'un böyle bir kadro karşısında şansı ne olabilirdi ki.

Evet, futbol sürprizler oyunudur ama bu maçın sürprizi değil ancak mucizesi olurdu.

Ama mucizeler de sadece fırsat verildiğinde gerçekleşirdi.

Galatasaray o fırsatı vermedi.

Pendikspor tüm gücüyle mücadele etse de, baskı kursa da ancak 35 dakika dayanabildi.

İlk 30 dakikada istediği futbolu oynayamayan Galatasaray sonra topu kanatlara yayarak oyuna ağırlığını koydu.

35'te Mertens ile başlayan derslik organize atakta İcardi'nin cezaalanı dışından harika golü o mucizenin sadece hayal olduğunu herkese gösterdi.

Takımdaki bu istek, bu şartlanmışlık, bu hedefe kitlenme mucizelere bile izin vermezdi, vermedi.

Artık rakibin umut kalesi yıkılmıştı ve şov zamanıydı.

Ve Galatasaray 40.dakikada kafa gollerinin üstadı Abdülkerim ile skoru 2-0'a getirdi.

Beş dakikada 2 gol.

İlk 45 dakikada 13 gol pozisyonu, 5 isabetli şut.

Çıkmadık candan umut kesilmez derler.

Pendikspor ikinci devreye "ha gayret" diyerek atak başladı.

Ama ligin en sağlam, en az gol yiyen savunmasını geçmek hiç de kolay değildi.

Umut, Thiam ve Lusamba geçemediler.

Oyunun kontrolünü hep elinde tutan Galatasaray, 2-0'ın verdiği güven ve rahatlıkla Pendik kalesine yüklendikçe yüklendi.

77'de Mertens sol çarprazdan nefis vurarak skoru 3-0'a getirdi.

Pendikspor 85.dakikada faul kokan bir pozisyonda Alpaslan ile bir gol buldu ama neye yarar.

Galatasaray sonuca odaklı futbolunu 90+3'te Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle süsledi.

İçeride dört.

Dışarıda dört.

Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor.

Fenerbahçe tuttu, tuttu.

Yoksa Sarı Kırmızılıları durdurabilecek bir takım yok bu ligde