Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor. Gelene dört gidene dört

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor. Gelene dört gidene dört
Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı...

Galatasaray'ın topyekün şampiyonluğa ne kadar kitlendiğinin göstergesiydi Pendikspor karşısındaki kadrosu.
Tek bir eksiği yoktu.
Bütün futbolcuları hazır ve oynamak için can atıyordu.
Zaha, Davidson, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızları bile yedekti.
Bu tüm takımın şampiyonluğu ne derece çok istediğinin kanıtıydı.
Profesyonelliğin gereği de bu değil midir zaten?
Böylesi formda ve istekli futbolculara sahip olan Okan Buruk geçen hafta Alanyaspor'a 4 atan onbirle çıktı sahaya.
Ligde kalmak için can derdine düşen Pendikspor'un böyle bir kadro karşısında şansı ne olabilirdi ki.
Evet, futbol sürprizler oyunudur ama bu maçın sürprizi değil ancak mucizesi olurdu.
Ama mucizeler de sadece fırsat verildiğinde gerçekleşirdi.
Galatasaray o fırsatı vermedi.
Pendikspor tüm gücüyle mücadele etse de, baskı kursa da ancak 35 dakika dayanabildi.
İlk 30 dakikada istediği futbolu oynayamayan Galatasaray sonra topu kanatlara yayarak oyuna ağırlığını koydu.
35'te Mertens ile başlayan derslik organize atakta İcardi'nin cezaalanı dışından harika golü o mucizenin sadece hayal olduğunu herkese gösterdi.
Takımdaki bu istek, bu şartlanmışlık, bu hedefe kitlenme mucizelere bile izin vermezdi, vermedi.
Artık rakibin umut kalesi yıkılmıştı ve şov zamanıydı.
Ve Galatasaray 40.dakikada kafa gollerinin üstadı Abdülkerim ile skoru 2-0'a getirdi.
Beş dakikada 2 gol.
İlk 45 dakikada 13 gol pozisyonu, 5 isabetli şut.
Çıkmadık candan umut kesilmez derler.
Pendikspor ikinci devreye "ha gayret" diyerek atak başladı.
Ama ligin en sağlam, en az gol yiyen savunmasını geçmek hiç de kolay değildi.
Umut, Thiam ve Lusamba geçemediler.
Oyunun kontrolünü hep elinde tutan Galatasaray, 2-0'ın verdiği güven ve rahatlıkla Pendik kalesine yüklendikçe yüklendi.
77'de Mertens sol çarprazdan nefis vurarak skoru 3-0'a getirdi.
Pendikspor 85.dakikada faul kokan bir pozisyonda Alpaslan ile bir gol buldu ama neye yarar.
Galatasaray sonuca odaklı futbolunu 90+3'te Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle süsledi.
İçeride dört.
Dışarıda dört.
Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor.
Fenerbahçe tuttu, tuttu.
Yoksa Sarı Kırmızılıları durdurabilecek bir takım yok bu ligde

İlgili Haberler
Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan
Volkan Demirel'in büyük hatası. 'Hatayspor'a pahalıya patladı' diyerek açıkladı
Galatasaray: 4 Pendikspor: 1
Ali Koç eseri bu. Ben böyle bir şey görmedim. Biyonik bu kadınlar. Gürel Yurttaş yazdı
Son dakika... Fenerbahçe şampiyon oldu
Manchester United kabustan uyandı. Finalde Manchester derbisi
Fatih Terim yine yaptı yapacağını. Tek hamlesiyle Yunan muhabiri şaşkına çevirdi
Galatasaray sahasında 4-2 kazandı. Fenerbahçe ile fark 5'e çıktı
Beyaz TV'nin efsane kadrosu dağıldı. Ahmet Çakar'ın yeni kanalı neresi olacak?
Beyaz TV'nin efsane kadrosu dağıldı. Ahmet Çakar'ın yeni kanalı neresi olacak?
Sörloth 90+2'de attı Villarreal kazandı
Sörloth 90+2'de attı Villarreal kazandı
Goller yağmur gibi geldi. Galatasaray taraftarı sevinçten çıldırdı
Goller yağmur gibi geldi. Galatasaray taraftarı sevinçten çıldırdı
Sivas'ta Fenerbahçe depremi
Fatih Terim şov yaptı. Yunanistan'da herkes onu konuşuyor
Son Haberler
Küflü çikolatayı paylaşan müşterisine hakaret eden çikolata CEO'su kadının kim olduğu ortaya çıktı Gündem
Küflü çikolatayı paylaşan müşterisine hakaret eden çikolata CEO'su kadının kim olduğu ortaya çıktı
Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan Spor
Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan
Volkan Demirel'in büyük hatası. 'Hatayspor'a pahalıya patladı' diyerek açıkladı Spor
Volkan Demirel'in büyük hatası. 'Hatayspor'a pahalıya patladı' diyerek açıkladı
Galatasaray: 4 Pendikspor: 1 Spor
Galatasaray: 4 Pendikspor: 1
Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı Gündem
Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı
2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakolu'na teslim oldu Gündem
2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakolu'na teslim oldu