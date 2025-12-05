Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında lider Galatasaray ligde 10 maçtır kaybetmeyen Samsunspor’u konuk ediyor.

Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak zorlu mücadelede hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Eyüp, Holse, Makoumbou, Emre, Musaba, Ndiaye.

GALARASARAY 2-0 SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve maça Samsunspor başladı.

GALATASARAY SANE İLE ÖNE GEÇTİ

8' Torreira ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Leroy Sane sağ çaprazdan net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

21' Abdülkerim'in ceza sahasına yaptığı ortada Osimhen topa kafayı vurdu. Kaleci Okan topu köşeden çeldi. İkinci topu kovalayam Osimhen bu kez geriden gelen Sane'yi gördü. Ancak Sane'nin şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

SAMSUNSPOR TEHLİKE YARATTI

26' Musaba'nın sol kanattan sürüklediği atakta ceza sahası içerisine çevrilen topu son anda Uğurcan Çakır iki hamlede sahip olarak mutlak gol pozisyonunu önledi.

SANE HAZIRLADI, OSIMHEN BİTİRDİ

29' Leroy Sane orta saha yakınlarında topla buluştuktan sonra Tomasson'u arkasında bırakıp takımı hızlı atağa çıkardı. Ceza sahasına kadar topu süren Sane'nin pasında Osimhen kaleciyle karşı karşıya tek dokunuşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.