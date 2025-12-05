Galatasaray sezon başı Alman Milli Takımı forması giyen Leroy Sane'yi Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattı. Oyuncu ilk günlerde Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlansa da son haftalarda artan form grafiğiyle beraber taraftarların sevgisini kazandı. Geçen hafta Kadıköy'de oynanan ve 1-1 berabere biten Fenerbahçe maçında golünü atmayı da başardı.

Sane için en ilginç yorumlardan birini Samsunpor Başkanı Yüksel Yıldırım yaptı. Galatasaraylı olduğun saklamayan ve yaptığı açıklamalarla Beşiktaş ile Fenerbahçe taraftarından yoğun tepki alan Yıldırım, "Leroy Sane iyi gününde olursa içimizden geçer ama kötü gününde de biz çok rahat ederiz" dedi.

Samsunspor Başkanı'nın açıklamasından sonra Leroy Sane'nin nasıl performans göstereciği merak konusuydu. Alman oyuncu, Fenerbahçe derbisinden sonra Samsonspor ağlarını da havalandırarak bu sezon ilk kez iki maçta üst üste gol attı. 8. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza alanına giren Sane, düzgün bir vuruşla Samsunspor kalecisini geçmeyi başardı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez Seyrantepe'de gol sevinci yaşadı.

Leroy Sane'nin yaptıkları bununla sınırlı kalmadı. 29'da Alman futbolcu tekrar sahneye çıktı. Orta sahadan aldığı topta rakibini hızıyla geçen futbolcu harika bir asistle Sarı kırmızılıların forveti Victor Osimhen'in gol atmasını sağladı. Böylece Alman oyuncu Samsunspor Başkanı'nın korkularını haklı çıkarmış oldu. Leroy Sane şu ana kadar Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkarken 5 gol attı, 2 asist yaptı. Alman futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol pası bulunuyor.