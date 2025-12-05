Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray Samsunspor'u konuk etti.

SON POZİSYON MAÇA DAMGASINI VURDU

İlk yarıyı Sane ve Osimhen'in golleriyle Galatasaray'ın 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında Musaba ile umutlanan Samsunspor son dakikalara girilirken Emre Kılınç'ın golüyle eşitliği yakalamayı başardı.

Victor Osimhen bu gole harika bir röveşata vuruşla skoru eşitleyerek cevap verirken 5 dakikalık ilave sürenin son anlarında Galatasaray ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon maça damgasını vurdu.

VAR, POZİSYONDA 'PENALTI YOK' DEDİ

Samsunspor'un tehlikeli atağında Carlo Holse'nin içeri çevirdiği top, Kazımcan Karataş'ın eline çarptı. Maçın hakemi Mehmet Türkmen uzun süre VAR'dan gelecek kararı bekledi. VAR koltuğunda oturan Onur Özütoprak, pozisyonun penaltı unsuru oluşturmadığına hükmederek 'devam' kararı verdi.

Maçın son düdüğüyle birlikte bu pozisyon, sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM: TFF BAŞKANI İSTİFA ETSİN

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, penaltı bekledikleri pozisyonda hakemin kararına adeta isyan etti.

Başkan Yüksel Yıldırım, "Bizi bugün yok ettiler. Yazıklar olsun. Harcadığım bütün paralar haram olsun. İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, 'VAR görecek' dedi. Hakem bekliyor, VAR çağırmıyor. Derbi maçının intikamını bizden almasınlar. 90+5'te 1 puanımız gasp edildi.

Bugün Tüm Türkiye bu maçı izledi. Bir puanımızı elimizden zorla aldılar. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti? Buradan söylüyorum. TFF Başkanı istifa etsin. Çünkü kimse sözünü dinlemiyor. Biz nasıl oynayacağız? Ben futbolumu oynadım. İkinci yarı öyle bir futbol oynadık ki, Galatasaray ıslıklıyordu."

THOMAS REIS: ÇOK SKANDAL BİR KARAR VERİLDİ

Maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise şunları söyledi:

"İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi.

Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum"

SADETTİN SARAN TFF'DEN ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçında verilmeyen penaltıdan dolayı TFF’den acil toplantı istedi.

FENERBAHÇE: TFF ACİL AÇIKLAMA YAPSIN

Fenerbahçe pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez. Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir. Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur. Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

ERMAN TOROĞLU: HEM VAR HEM HAKEM KÖR

Hakem yorumcuları pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medyadan pozisyo niçin "Kazımcan'ın eline temas eden top penaltı olmalıydı. İstem dışı da olsa son anda bir hamlesi var” dedi.

Ekol TV'de Erman Toroğlu ise şöyle konuştu:

"Ayıp ayıp! Ayıp ve günah! O kadar futbolcunun ekmeğiyle oynamayın lan. Yapacaksanız yapın yapamayacaksınız yapmayın gidin abi. Arkadaş kör müsünüz ya! Hem hakem kör, hem VAR kör."

ALİ KOÇ 'FENERBAHÇE MAÇI YÖNETEMEZ' DEMİŞTİ

VAR'da bulunan Onur Özütoprak, daha önce Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasının son dakikasında hakem Cihan Aydın'ı VAR'a çağırmadığı için dönem sarı lacivertlilerin başkanı olan Ali Koç tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.

Cihan Aydın ve Onur Özütoprak'ın Fenerbahçe'ye operasyon çektiğini iddia eden Ali Koç şunları söylemişti: "Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur. 2 pozisyon aynı anda penaltıyı VAR'ın çağırmaması, hakemin gördüğünü çalmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldi. Vazifelerini yerine getirdiler. Bu iki hakem bir daha bu stada gelemez. Gelirse binlerce kişi sahaya iner."