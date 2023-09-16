Galatasaray Samsunspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de Galatasaray, bu akşam Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi kararını verdi.

Galatasaray Samsunspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de Galatasaray, bu akşam kendi seyircisi önünde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsunspor ise 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi görürken, henüz galibiyet alamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli maça çıkaracağı ilk 11'i belirledi. Buruk'un Kerem Demirbay ile Tete'yi de sahaya sürmeyi kararlaştırdığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i şöyle:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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