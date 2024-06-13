Galatasaray Servet Yardımcı için 3 madde sıraladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Servet Yardımcı için 3 madde sıraladı

TFF seçimleri öncesi spor camiasında gözler başkan adaylarına çevrildi.

Galatasaray'ın, TFF Başkanlığı için adaylığını ilan eden Servet Yardımcı'ya destek olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylığını resmi olarak duyurmadığı, ancak güçlü bir liste hazırlaması durumunda yeniden aday olabileceği belirtiliyor.

Galatasaray yönetiminin, Servet Yardımcı'ya koşullu destek vereceği öğrenildi.

Sarı Kırmızılıları özellikle 3 madde üzerinde durduğu belirtildi:

1) Hakem atamalarında manuel sistem yerine yapay zeka kullanımının sürdürülmesi.

2) VAR sistemiyle birlikte saha hakemlerinin de yabancı hakemlerden seçilmesi.

3) Bozuk futbol sahalarına kalıcı çözümler bulunarak bunların yönetmeliklere dahil edilmesi.

YARDIMCI 'ZİHNİYET' DEDİ

TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, Türk futbolunun asıl değişime ihtiyaç duyduğu alanın yönetim değil, zihniyet olduğunu vurgulayarak, "Futbolumuzun tüm kesimleri, Türk futbolunun karşı karşıya kaldığı zorluklardan ve futbolun genel durumundan memnun değil. Bu yüzden TFF yönetimi, olağanüstü bir seçim yapma kararı almak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

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