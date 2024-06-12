Galatasaray'dan akşam bombası. 2 transfer resmen açıklandı

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Galatasaray'dan akşam bombası. 2 transfer resmen açıklandı

Galatasaray Daikin Kadın Basketbol Takımı, Sude Hacımustafaoğlu ve Bihter Dumanoğlu Yarkın ile sözleşme imzaladı.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray Daikin'de yeni sezon yapılanması devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip bu kapsamda iki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Sude Hacımustafaoğlu ve Bihter Dumanoğlu Yarkın'ın sözleşmeleri uzatıldı. İmza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara’nın katılımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti.

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Sude Hacımustafaoğlu, "Ben zaten kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım o yüzden burada kalmak benim için çok büyük bir onur aynı zamanda çok büyük bir mutluluk. Taraftarımız bizim yedinci oyuncumuz, onlarsız biz zaten hiçbir şey sayılırız. O yüzden istediğimiz hedeflere ulaşmak için onların da desteğinizi bekliyoruz. Umarım her maçta bizi gelip desteklerler" dedi.

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Bihter Dumanoğlu Yarkın da şunlara söyledi: "Öncelikle çok mutluyum, çok onur duyuyorum zaten burada olduğum için. Sene için de çok güzel bir kadro kurduk. Hedeflerimiz büyük tabii ki. Galatasaray’ın hedefleri her zaman büyük olur. Öncelikle Play Off’a kalmak istiyoruz, ilk dörde girmek istiyoruz. Sonrasında Avrupa kupaları var, çok önemli bizim için."

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