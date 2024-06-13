Okan Buruk kafayı Fenerbahçe'ye taktı

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile 2. sezonunda 3 kupa kazanmayı başardı.

Süper Lig'de 2 sene üst üste Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

Okan Buruk, katıldığı programda flaş açıklamalar yaptı.

''TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEK OYUNCULAR ALACAĞIZ''

Transfer süreci ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Transfer hazırlıklarımızı yaptık. Başkanımız özellikle bazı mevkilerde 'istediğiniz oyuncuları alabilirsiniz' dedi, tabii ki bütçemizin içerisinde. İyi bir takım kuracağız. Sadece süreye ihtiyacımız var. Kampa kadar taraftarımızı mutlu edecek oyuncular alacağız" ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN SON DAKİKA PENALTILARI''

Okan Buruk, "Bu sezon hakemlik ne oldu?" sorusunu ise "Bu sezon hakemlik ne oldu diye düşünürsem ilk aklıma gelecek şey; Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları olur. Fenerbahçe penaltılarına bakınca son dakikalarda direkt sonucu etkileyecek hakem hataları oldu" şeklinde yanıtladı.

Buruk'un bu cevabı Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Son olarak Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Direkt olarak konuşmadık ama oyuncunun ufak tefek şeylerinden anlarsınız. Ben kalmasını isterim. İki şampiyonlukta da önemli katkıları oldu. Bütün taraftarların onu el üstünde tutmasını gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar hata yaparsa o kadar dener, sorumluluk alır. Teklif gelir mi? Onun düşüncesi ne olacak göreceğiz ama kalmasını isterim" sözleriyle konuşmasını tamamladı.