Galatasaray sessiz sedasız imzayı attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray sessiz sedasız imzayı attırdı

Türk Telekom'dan ayrılan James Palmer Jr. Galatasaray'a transfer oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Türk Telekom’dan ayrılan James Palmer Jr. İle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Sarı-kırmızılılardan transfere dair yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız son olarak ligimizde Türk Telekom forması giyen şutör forvet James Palmer Jr. ile bir yıllık sözleşme imzalayarak sarı kırmızılı renklerimize bağladı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 15.0 sayı, 3 ribaunt, 3.1 asist ve 14.1 verimlilik puanı ortalamaları ile sahada yer alan 196 cm boyundaki yeni transferimiz James Palmer Jr.'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Palmer’in kariyerinde oynadığı takımların listesi şu şekilde:

2014-2015: University of Miami
2015-2016: University of Miami
2016-2017: University of Nebraska
2017-2018: University of Nebraska
2018-2019: University of Nebraska
2019: Phoenix Suns (NBA Summer League)
2019-2020: Agua Caliente Clippers of Ontario (NBA G League)
2020-2021: Agua Caliente Clippers of Ontario (NBA G League)
2021-2022: Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya)
2022: Utah Jazz (NBA Summer League)
2022-2023: Mincidelice JL Bourg en Bresse (Fransa)
2023-2024: Turk Telekom Ankara (Türkiye)

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