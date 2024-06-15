İtalyanlara yapılan hareket olay oldu. Dövseler daha az acıtırdı

Düzenleme: Hande Karacan
İtalyanlara yapılan hareket olay oldu. Dövseler daha az acıtırdı

İtalya-Arnavutluk maçı öncesi Arnavut taraftarlar İtalyanların önünde makarna kırdı.

Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayan EURO 2024 heyecanı B Grubu maçları ile devam ediyor.

Grubun ilk maçında İspanya Hırvatistan karşısında 3 puanı 3 puan ile alırken İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor.

Signal Iduna Park’taki mücadele için iki ülkenin taraftarları da Dortmund’a akın ederken maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

MAKARNA KIRDILAR

Arnavut taraftarlar şehir meydanında karşılaştıkları İtalyanların önünde makarna kırmaya başladı.

İtalya’nın milli yiyeceği olan makarnaya yapılan bu hareket sonrası bir taraftar yere çömelerek Arnavutlara yalvarmaya başladı.

Olayın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken görüntüleri izleyen kullanıcılar kahkaha attı.

BİR DARBE DE SAHADA

Öte yandan İtalyanlara bir darbe de saha içinden geldi. Bajrami'nin ilk düdükten sadece 23 saniye sonra attığı gol Avrupa Şampiyonası'nda atılan en erken gol oldu.

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