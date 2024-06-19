Galatasaray sessizce imzayı attırdı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'i transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan transfere dair yapılan açıklamada, yıldız isimle 1+1 yıllık anlaşma varıldığını belirtti.
KARİYERİ
2013 yılında TT Papendal Arnhem ile profesyonel kariyerine başlayan Bongaerts, sırasıyla Eurosped, Ladies in Black Aachen, USC Münster, SSC Palmberg Schwerin, LKS Commercecon Lodz, Bartoccini Fortinfissi Perugia ve Allianz MTV Stuttgart takımlarında forma giydi..
6 KUPASI VAR
Hollandalı pasör kariyerinde, 3 Almanya Süper Kupa ve ikişer Almanya Kupası ile Almanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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